Nel corso dell'assemblea generale dell'ECA, il presidente Nasser Al-Khelaifi ha lanciato una nuova bordata nei confronti dei club del progetto Super League. Presentando il bando per la vendita dei diritti tv delle competizioni europee,u na manovra che ha portato alla nomina di TEAM Marketing e Relevent Sports Group come partner di marketing e commerciali, il patron del Psg ha sottolineato come questo processo "segna un nuovo modello di governance progressista per il calcio europeo, con i club che determinano il proprio destino. Questo accordo dimostra che gli scettici del modello calcistico europeo avevano torto. Più influenza e più ricchezza per i club, governo più progressista e più unità. Alcune persone hanno cercato di abbattere il sistema per avere solo una parte di queste cose l'anno scorso"