Filip Kostic, ala serba della Juventus, ha vinto il premio di calciatore del mese AIC di novembre, raccogliendo quindi lo scettro da Kim Min-Jae, che aveva vinto a ottobre.

Battuti, si legge, "Victor Oshimen (2 gol e 2 assist nelle tre vittorie novembrine del Napoli), Federico Baschirotto (che ha bagnato con un gol il suo momento d’oro, in un Lecce in ripresa) ed Edin Dzeko (autore di uno dei gol più belli della stagione contro il Bologna). In una Juventus che ha ritrovato coesione e brillantezza, ma che – per via delle assenze e anche per una difficoltà che sembra atavica – crea ancora poche occasioni, Kostic è un approdo sicuro sulla fascia sinistra sia per far risalire il pallone con le sue progressioni palla al piede, sia per rifinire l’azione con i suoi cross.