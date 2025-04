Lele Adani ha parlato della prova dell'Inter al Tardini di Parma sulle frequenze di Viva el Futbol: "In conferenza Inzaghi ha parlato dei cambi e dei problemi fisici perché, come spesso accade, c'è stata una pressione sulle sue scelte. Per me l'Inter a Parma non ha mai fatto una buona partita, non solo nel secondo tempo. E' un po' limitativo scindere la prestazione. Nella prima frazione ha segnato, ma poteva prenderne due. Sommer ha fatto due miracoli: le sue parate hanno creato il differenziale. Ma anche nel primo tempo non è stata una grande Inter".

L'analisi di Adani entra dunque nel vivo: "Nell'anno del Napoli di Spalletti, l'Inter perse 12 partite, troppe. Se ci limitiamo alle sostituzioni di Inzaghi, ecco che dico che se giocatori come Frattesi, Correa, Zalewski e Arnautovic, non possono competere con i subentrati del Parma (Ondrejka, Bernabé, Pellegrino, Leoni), permettetemi di mettere alla luce del dibattito una maggior colpa ai giocatori che erano in campo rispetto a chi ha effettuato i cambi. Il blackout dell'Inter è spesso mentale, la squadra a volte, all'interno della partita, stacca la spina un po' troppo".

Focus anche sulla sfida contro il Bayern: "Musiala è un'assenza pesante. Dico 50-50. L'Inter domani giocherà una grande partita se i due attaccanti faranno un grande lavoro".