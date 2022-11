Ospite negli studi Rai durante la trasmissione '90° minuto', Lele Adani ha dato la sua lettura personale del 6-1 tennistico con cui l'Inter ha strapazzato il Bologna: "L'Inter ha ritrovato la cattiveria rispetto alla gara con la Juve, non è questione né uomini né di atteggiamento o scelte tattiche - dice l'ex difensore -. L'Inter ha cominciato la gara col Bologna come aveva finito quella con la Juve: male. Ha preso un gol, ma poteva prenderne altri due... Poi il gol di Dzeko e i 4 gol in 20 minuti hanno indirizzato la gara. Non è che l'Inter ha tirato di più che con la Juve, ma lo ha fatto con più cattiveria. La doppietta di Dimarco? Il suo gol è un gol (il secondo, ndr) che fa Antony dello United, per far capire la qualità".