Denzel Dumfries scenderà in campo dal primo minuto nell'amichevole tra Olanda e Danimarca di scena stasera, calcio d'inizio ore 20:45, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. L'esterno dell'Inter fa parte dell'undici titolare scelto dal ct degli Oranje Louis Van Gaal. Dall'altra parte fari puntati sul ritorno in nazionale di Christian Eriksen, nove mesi la tragedia sfiorata nel match dell'Europeo contro la Finlandia. L'ex 24 nerazzurro, da gennaio in forza agli inglesi al Brentford, partirà dalla panchina.