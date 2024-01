Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha reso noto che è stata fissata una data per l'udienza sulle accuse di violazioni nei confronti del Manchester City per delle regole del Fair Play Finanziario inglese. I Citizens sono accusati di 115 presunte violazioni dei regolamenti dopo la nota indagine aperta nel 2018, con il periodo di riferimento che va dalla stagione 2009/10 in poi.

Masters, stando a quanto riferito dalla stampa inglese, ha confermato che una data è stata fissata, aggiungendo poi che "non posso dire quando sarà". La sentenza potrebbe arrivare intorno all'estate del 2025.