"Il 'salva sport' per le società ci sarà perché già esistono misure per le imprese e verranno utilizzate quelle. Ci sarà un provvedimento che riguarderà ancora una volta le imprese, ma partirà direttamente dalla giustizia: come ripeto più volte al giorno, saranno tutti provvedimenti che riguarderanno il sistema Paese e non il sistema sportivo, anche se in mezzo ci sono società di Serie A". Così Andrea Abodi, ministro dello Sport, a margine della festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia a piazza del Popolo, a Roma.