Il Festival della Serie A in programma il prossimo fine settimana a Parma sarà la cornice della nuova assemblea di Lega, convocata per venerdì 7 giugno presso la Biblioteca Monastica dei Padri Benedettini di San Giovanni Evangelista nella città emiliana, alle ore 12.45 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.45 in seconda convocazione per l’esame. Questo l'ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni del Presidente.

3. Comunicazioni dell’AD.

4. Temi federali.

5. Diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti.

6. Diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali).

7. Fatturazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della stagione sportiva 2024-2025.

8. Varie ed eventuali