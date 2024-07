Inter squadra da battere anche per il prossimo campionato? Secondo Alessandro Moggi, organizzatore dell'evento 'United for Meyer' al Twiga di Forte dei Marmi, la tendenza è quella: "Assolutamente sì, l'Inter resta la squadra da battere e la favorita per vincere lo Scudetto. Anche la Juve si sta rinforzando, mentre il Napoli ha fatto un grande colpo come Antonio Conte. La battaglia per il titolo sarà sicuramente più aspra l'anno che verrà".

Ai microfoni di Sky Sport, Moggi ha parlato brevemente anche della sempre più ampia presenza di proprietà straniere nel massimo campionato italiano: ""Evidentemente il calcio italiano è attrattivo, gli Stati Uniti sottolineano questo".