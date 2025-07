Nico Gonzalez è in attesa. Secondo Tuttosport, l'attaccante è in uscita dalla Juventus, è stato cercato in particolare dall'Al Ahli in Arabia Saudita ed è stato sondato da Inter e Atalanta. E l'attaccante ritiene entrambi i club all'altezza delle sue ambizioni e in grado di fargli ritrovare lo smalto perduto.

In realtà la priorità dell'argentino, secondo il quotidiano, sarebbe giocarsi le sue carte con Conceiçao e Yildiz, che sembrano però partirgli nettamente davanti. All'orizzonte c'è un Mondiale che non vorrebbe perdere.