Non solo Kristjan Asllani, dal centrocampo dell'Inter potrebbe andarsene anche Piotr Zielinski. Il tutto per lasciare spazio, secondo Tuttosport, a un giocatore con caratteristiche diverse, più di corsa, che Cristian Chivu vorrebbe per la formazione nerazzurra.

Sono in picchiata le quotazioni di Frendrup, ritenuto troppo simile a Barella, mentre è vivo l'interesse per Mandela Keita, già allenato dal rumeno a Parma e che certo non farebbe follie per giocare forzatamente titolare. Bisogna però trovare posto a chi eventualmente uscirà: Asllani ha già detto no al Betis Siviglia, ma anche per Zielinski è difficile trovare estimatori. Una sua cessione, visto l'arrivo a parametro zero, sarebbe gradita anche in termini di bilancio.