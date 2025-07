Oggi è l'ultimo giorno per attivare la clausola di rescissione di Dumfries a 25 milioni di euro. Dunque, il tanto sbandierato "pericolo" sta sfumando: ancora poche ore e anche questa telenovela estiva sarà terminata.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'interesse paventato del Barcellona si sta rivelando solo chiacchiericcio di mercato, con Jorge Mendes che si era messo in moto senza però trovare terreno fertile. E allora l'ex PSV è destinato a proseguire in nerazzurro, confermandosi un uomo chiave anche nella rinnovata squadra di Chivu.

"La concorrenza dalle sue parti è aumentata — l’Inter ha investito 23 milioni più bonus per Luis Henrique, stesso ruolo e maggiore inclinazione al dribbling rispetto all’olandese —, anche se il lavoro degli esterni cambierà con il passaggio da cinque a quattro uomini a centrocampo. In questi giorni l’Inter si è avvicinata alla scadenza della clausola con relativa tranquillità, anche perché non ha ricevuto segnali particolari dal giocatore. Logico che se più avanti dovessero arrivare offerte all’altezza il club le ascolterebbe, come è altrettanto logico ipotizzare che scollinata la deadline dei 25 milioni è difficile qualcuno possa farsi avanti alle stesse cifre", si legge.