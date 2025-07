Il Monza ha comunicato i prezzi per i biglietti relativi all'amichevole Monza-Inter che si disputerà all'U-Power Stadium martedì 12 agosto alle ore 21. I tagliandi vanno dai 10 euro per le due curve dell'impianto brianzolo fino ai 45 euro della Tribuna Gold Centrale.

I biglietti sono disponibili già dalle ore 10 di questa mattina direttamente su www.acmonza.com, dove sono disponibili tutti i prezzi e le informazioni relative agli accessi e ai tagliandi per la partita.