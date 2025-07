La proposta dell'Inter da 45 milioni di euro per Ademola Lookman non è ancora considerata congrua dall'Atalanta. Questo è quanto riporta oggi Tuttosport in merito alla situazione dell'anglo-nigeriano, per il quale i nerazzurri hanno fatto una nuova offerta chiedendo una risposta entro venerdì.

L'Atalanta non ha mai "ufficializzato" la propria richiesta da 50 milioni di euro per il giocatore, magari basterebbero o magari no, ma va anche considerato che una parte degli introiti andrebbero girato al Lipsia per gli accordi presi coi tedeschi nel 2022.