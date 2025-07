Risolto il "caso Calhanoglu", a centrocampo non sono terminate le possibili manovre nerazzurre. Asllani, come confermato dal diesse Ausilio, non farà parte della squadra di Chivu e si continua a cercare una sistemazione adeguata. Ma in uscita c'è pure Zielinski, reduce da una stagione negativa specialmente a causa di vari infortuni.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, non sarà facile trovare una squadra per il polacco, considerando i 31 anni e lo stipendio da 4,5 milioni netti a stagione. Si spera in un'offerta dal campionato saudita. In caso di doppia uscita, al tecnico romeno servirebbe un innesto e il mirino è su Frendrup del Genoa che costa 20 milioni. "Frendrup è il re delle “stats” difensive. L’anno scorso è stato il primo centrocampista della Serie A per tackle vinti, 61, e il secondo nei primi cinque campionati d’Europa dietro Andrey Santos dello Strasburgo. È stato anche primo per intercetti insieme a De Roon (47), primo per dribbling intercettati (34) e primo per bloccaggi (46). Ha viaggiato a una media di 2,8 contrasti vinti a partita (secondo) e 1,4 intercetti (quinto). Notevole anche il numero di duelli vinti: più del 50%. Perfetto per un centrocampo a due. Ma prima l’Inter deve vendere", si legge. L'alternativa sarebbe Keita del Parma.