Uno tra Yann Bisseck e Benjamin Pavard verrà sacrificato dall'Inter sull'altare delle operazioni in entrata. Ne sono convinti oggi su Tuttosport, dove si evidenzia che dei due ha sicuramente più mercato il giocatore tedesco, per il quale i nerazzurri chiedono 40 milioni di euro. Va trovato però un club gradito al calciatore e con una cifra per il cartellino che vada bene ai nerazzurri.

In caso di partenza di uno dei due occhio a De Winter. Leoni è stato invece richiesto espressamente da Chivu, ma sul giocatore non c'è unità di vedute con la dirigenza: nessuno ne contesta la bravura, ma 40 milioni sono un rischia troppo alto. Ausilio ha però già in tasca il sì del ragazzo.