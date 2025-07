Torna vicino all'Inter il nome di Matteo Silvetti del Newell's Old Boys, già diversi mesi fa ad un passo dal vestire la casacca nerazzurra. Secondo il Corriere della Sera la società sta stringendo i tempi per il diciannovenne classe 2006, "professione" attaccante esterno.

Nell'articolo odierno sul quotidiano dedicato al mercato nerazzurro si legge che potrebbe essere utile già per la primas quadra e forse ancor di più per la squadra Under 23 che affronterà quest'anno il campionato di Serie C agli ordini di Stefano Vecchi.