Lookman, ma non solo. L'Inter - come spiega la Gazzetta dello Sport - si sta muovendo parecchio sul mercato, sia in entrata che in uscita.

In tal senso, occhio a Bisseck: l'affondo del Crystal Palace è reale, con l'offerta di 32 milioni già memorizzata e rifiutata dai nerazzurri. Ne servono non meno di 40 per il tedesco. In caso di addio, il nome buono è quello di De Winter del Genoa, per il quale si parte da una base di 25 milioni.

Secondo la Gazzetta, invece, va ormai scartato dalla lista il nome di Leoni, valutato 40 milioni dal Parma.