L'arrivo di Lookman andrebbe a ingrandire il reparto d'attacco interista che già conta Lautaro, Thuram, Bonny e Pio Esposito. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il nigeriano, in caso di conferma del 3-5-2, sarebbe un concorrente agguerrito per Thuram, considerando che potrebbe tranquillamente spalleggiare il capitano. Mentre Bonny ed Esposito potrebbero avere pà chance di mettersi in mostra fin quando Lookman non recupererà definitivamente dal problema al polpaccio.

Dal punto di vista tattico - si legge sul Corsport - con l’arrivo di Lookman le alternative crescerebbero, a partire dal possibile 3-4-2-1 per variare la coppia alle spalle di Lautaro o Pio Esposito, accoppiando il nigeriano a Thuram oppure a Bonny.