Nella giornata di oggi, la Lega Serie A ha pubblicato sui propri canali social 'Calcio is back', il video diretto dal regista Dario Baldi in cui si pone l'accento sul ritorno nello scenario del grande calcio europeo delle squadre italiane impegnate nelle prossime settimane in Champions League (Inter, Milan e Napoli) in Europa League (Juventus e Roma) e in Conference League (Fiorentina).