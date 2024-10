Per dirigere il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter il designatore Gianluca Roccchi ha scelto Davide Massa della sezione di Imperia, assistito da Carbone e Peretti con Feliciani nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR Marco Di Bello, coadiuvato da Di Paolo. Non una grande prestazione per il direttore di gara, che poco supportato dal VAR commette un paio di errori piuttosto gravi. A seguire gli episodi da moviola più significativi.

13' - Mkhitaryan chiede un corner per una presunta deviazione di Cristante su un bel destro che scheggia la traversa. Peretti indica rimessa dal fondo e sembra abbia ragione.

17' - Percussione di Koné che appena entra in area cade in una contesa con Mkhitaryan. Massa fa proseguire giustamente perché non c'è nulla da segnalare. Tra l'altro, l'intervento è anche fuori area quindi non sarebbe stato episodio da VAR.

31' - Errore grave di Massa, che lascia correre su un contatto tra Cristante e Thuram al limite dell'area giallorossa. Lanciato in profondità, il francese viene abbattuto dal centrocampista avversario che cadendo lo trascina con sé. Il VAR si limita ad acconsentire alla sensazione del direttore di gara ma c'erano gli estremi per un fallo da cartellino rosso. Come accaduto in Juventus-Lazio il giorno prima, Di Bello avrebbe potuto invitare il direttore di gara al video per fargli rivedere l'azione.

34' - Cartellino giallo per Inzaghi che protesta per l'episodio precedente su Thuram dopo un fallo fischiato a Darmian contro Zalewski.

41' - Rischia il giallo Mkihitaryan quando colpisce il piede sinistro di Dybala con il pallone ormai scaricato dall'argentino. L'arbitro concede il vantaggio ma poi a gioco fermo non richiama l'armeno.

45+3' - Nonostante molti secondi impiegati per soccorrere l'infortunato Bastoni, l'arbitro mantiene i 3 minuti di recupero concessi senza alcun supplemento che sarebbe stato opportuno.

48' - Bastoni interviene in modo robusto su Dybala ma lo fa sul pallone, Massa prima fa correre poi vede Dybala a terra e fischia punizione. Barella protesta e viene ammonito. Altra decisione rivedibile del direttopre di gara.

49' - Cartellino giallo anche per Cristante, che perde palla e nel tentativo di rimediare colpisce in ritardo Thuram sul piede. Sanzione corretta.

56' - Step on foot a centrocampo di Lautaro su N'Dicka, che rimane a terra. Contrasto normale di gioco perché l'argentino sta giocando indietro il pallone e Massa fa proseguire, interrompendo poi il gioco per consentire i soccorsi al difensore.

60' - Non c'è fallo di Frattesi su Zalewski in occasione del contropiede che porta al vantaggio dell'Inter: il giallorosso incespica sul pallone e il nazionale azzurro ne approfitta.

62' - Frattesi scatenato parte ancora palla al piede e costringe Pisilli a sacrificare il cartellino giallo per fermarlo con una trattenuta.

67' - Massa nel caos: tocca il pallone in un'azione promettente della Roma e da regolamento ferma il gioco per restituire il pallone ai giallorossi. Poi Cristante batte velocemente e serve Frattesi che si invola in contropiede, ma l'arbitro fischia e interrompe il gioco senza ragione.

68' - Leggerezza di Darmian che perde palla su Zalewski e lo trattiene vistosamente sul lato corto dell'area di rigore: ammonizione corretta.

78' - Correa disturba Svilar e gli impedisce di far ripartire subito l'azione, ricevendo uno spintone. Massa ammonisce l'argentino, che incassa senza aggiungere nulla.

92' - Le Fee duro su Dimarco all'altezza della linea laterale. Ci sarebbe stato il cartellino giallo, ma Massa soprassiede.