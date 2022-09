28' – Pareggio del Milan in regola: Leao è ampiamente in gioco.

9' – Dumfries trattiene Theo Hernandez consegnando una punizione al Milan, una volta rialzato il rossonero provoca l'avversario e scatena un confronto acceso. L'arbitro non ci pensa due volte e ammonisce entrambi dopo un breve dialogo: scelta corretta, nel tentativo di placare gli animi in campo e dare un segnale circa questo tipo di situazioni.

È Daniele Chiffi l'arbitro scelto per dirigere Milan-Inter , match valido per la 5a giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Padova ha come assistenti Meli e Peretti , il ruolo di quarto uomo viene invece affidato Marcenaro . La direzione del VAR è affidata a Di Paolo , coadiuvato dall'AVAR Paganessi . Prima frazione nella norma con gli unici interventi degni di nota che sono i quattro gialli assegnati, tre di questi dopo qualche scaramuccia tra avversari. Direttore di gara che mantiene lo stesso metro anche nella seconda frazione, sebbene lasci qualche dubbio l'intervento dell'ammonito Theo Hernandez ai danni di Denzel Dumfries.

51' – De Ketelaere in netto ritardo su Correa: corretto assegnare l'ammonizione dal limite e ammonire il trequartista rossonero.

54' – Nessuna infrazione nel 2-1 rossonero: rete regolarissima.

60' – Regolare la posizione di Giroud sul 3-1 di Leao: il check del VAR conferma la scelta dell'arbitro di campo.

67' – Tutto a norma nella rete del 3-2 nerazzurro: nessun dubbio.

69' – C'è il tocco di mano di Dzeko sull'errore in disimpegno del Milan: giusto il fischio dell'arbitro.

70' – Protesta nerazzurra sull'intervento dell'ammonito Theo Hernandez a frenare la corsa di Dumfries, che lo sta puntando in velocità. L'arbitro lascia correre e probabilmente sbaglia: l'intervento è troppo irruente per essere legittimo e il francese avrebbe meritato il secondo giallo.

70' – Proteste di Inzaghi dopo il mancato fischio: scatta l'ammonizione.

74' – Check del VAR per un possibile rigore a favore dell'Inter, probabilmente per un tocco sospetto su una conclusione in mischia: non si registrano comunque infrazioni.

78' – Evidente fallo su Maignan nella mischia su calcio d'angolo a favore dell'Inter: poteva starci il fischio, l'arbitro preferisce lasciar correre.

80' – Sbracciata di Theo Hernandez che rischia qualcosa colpendo Lautaro Martinez con una manata: l'arbitro non dà peso e lascia correre, rimane però qualche dubbio anche in questo caso.

93' – Scaramucce a palla lontana tra D'Ambrosio e Leao: il milanista è troppo vigoroso nell'intervento e viene giustamente ammonito.