Per dirigere la replica della finale di Champions League 2023 tra Manchester City e Inter la UEFA ha designato lo svedese Glenn Nyberg. Con lui gli assistenti Andreas Soderkvist e Mahbod Beigi. Quarto uomo Adam Ladeback. Al Var l'olandese Pol van Boekel e lo spagnolo Ricardo de Burgos. Nel complesso il direttore di gara e la sua squadra sbagliano poco e tengono bene le redini dell'incontro, anche se il metro prevede uno scarso uso dei cartellini. Ecco nello specifico gli episodi da moviola più significativi.

28' - Manca un cartellino giallo a De Bruyne, che con un pestone stende Carlos Augusto mentre l'esterno sta puntando la porta. Il direttore di gara lo grazia ma sbaglia.

29' - Rischia grosso Ederson che per evitare un corner rinvia sul piede di Darmian, che calcia e trova la testa di Gvardiol che allontana la minaccia. La sensazione però è che comunque il pallone fosse uscito e l'assistente Beigi avrebbe dovuto assegnare il corner.

33' - Cartellino giallo per Ruben Dias che entra sì sul pallone ma lo fa in modo troppo irruente e abbatte Zielinski in azione di ripartenza. Interpretazione corretta.

40' - Nyberg conferma il metro arbitrale 'povero' di cartellini evitandolo ad Akanji, che va a tamponare Thuram dopo che il francese l'aveva superato.

58' - Proteste del City per un fallo fischiato a Gvardiol su Barella a centrocampo, a interrompere una ripartenza nerazzurra. Il croato però si aiuta con le braccia e la segnalazione è corretta.

69' - Regolare l'azione del Manchester City che si conclude con un destro centrale da ottima posizione di Foden. Sul passaggio per Grealish è Bastoni a tenerlo in gioco. Bravo Soderkvist a tenere bassa la bandierina.

74' - Nyberg tiene in tasca il cartellino anche sul fallo di Barella ai danni di Grealish, che gli aveva fatto addirittura un tunnel prima di venire travolto. L'ammonizione sarebbe stata corretta.

89' - Gundogan salta solo in area e di testa spedisce tra le braccia di Sommer, ma sul cross di Gvardiol il piede del tedesco sembra oltre la linea dell'ultimo difensore. In caso di rete il VAR sarebbe verosimilmente intervenuto.