Per dirigere la gara di campionato del Via del Mare tra Lecce e Inter il designatore arbitrale ha scelto Livio Marinelli di Tivoli, coadiuvato da Lo Cicero e Ceccon con Cosso nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR Marco Di Bello che ha come assistente Paterna. Nel complesso non è sufficente la prestazione del direttore di gara, che usa un metro poco coerente e non brilla nella gestione dei cartellini. Male anche Di Bello al VAR, che sbaglia nell'unica vera situazione in cui bisognava intervenire. A seguire gli episodi principali da moviola del match del Via del Mare.

2' - Subito episodio importante: Lautaro crossa in area e Baschirotto respinge da posizione ravvicinata. L'attaccante protesta chiedendo un fallo di mano, ma Marinelli prima e il VAR poi non accolgono la richiesta, giudicando congruo il movimento e quindi non punibile. In realtà il difensore allarga il braccio aumentando il volume del corpo e allontanando così una possibile minaccia: andava assegnato il rigore, errore di valutazione di Di bello che aveva immagini chiare per richiamare il direttore di gara.

11' - Proteste leccesi per un mancato vantaggio concesso dopo un fallo a centrocampo di Zielinski su Helgason. Marinelli però fa bene, perché Krstovic prosegue l'azione liberandosi irregolarmente di Darmian.

14' - L'arbitro sbaglia quando fischia fallo a Bastoni per un intervento su Pierotti: il difensore va dritto sul pallone, poi nella dinamica del movimento colpisce l'avversario ma non era sanzionabile.

16' - Cartellino giallo per De Vrij, che interviene al limite dell'area su Krstovic. La sensazione però è che l'olandese sia entrato prima sul pallone anche se in modo energico. Il Lecce chiede addirittura una sanzione più severa, ma il pallone va verso l'esterno e non ci sono gli estremi per il DOGSO. Da segnalare che il pallone arriva a Krstovic su un retropassaggio di Carlos Augusto che subisce un'irregolarità da Pierotti, non ravvisata da Marinelli.

21' - Poasizione regolare per Thuram che viene innescato da un rimpallo ma manda incredibilmente a lato davanti a Falcone.

23' - Manca un cartellino giallo netto a Pierotti, che colpisce sulla caviglia Frattesi a centrocampo dopo che il centrocampista ospite si era già liberato il pallone.

24' - In evidente fuorigioco Carlos Augusto su assist di Lautaro: Ceccon segnala subito dal campo e vede bene,

35' - Un altro gol annullato all'Inter: assist di Thuram per Frattesi che segna ancora a porta vuota ma il frencese, lanciato da Lautaro, è in posizione irregolare. A cancellare la rete stavolta è il VAR.

29' - Marinelli ignora una richiesta di fallo di Lautaro permettendo al Lecce di creare una situazione pericolosa in attacco. L'arbitro poi ammonisce Inzaghi che protesta per il mancato intervento.

57' - Regolare la posizione di Lautaro che viene tenuto in gioco da Baschirotto prima di mandare in gol Dumfries con un colpo di tacco geniale.

60' - Calcio di rigore per l'Inter: Thuram verticalizza per Frattesi che supera Falcone e viene steso dal portiere del Lecce. Decisione corretta, presa sul campo dall'arbitro.

81' - Cartellino giallo per Taremi che colpisce Helgason intervenendo in ritardo: giusto.