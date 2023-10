Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, è il direttore di gara designato per il match di San Siro tra Inter e Bologna. Il fischietto è assistito da Prenna e Di Gioia, con Feliciani quarto uomo. In sala VAR c'è Valerio Marini, coadiuvato da Maresca. Molta aggressività in avvio su entrambi i lati, ecco perché Guida alcune volte è obbligato a fischiare, anche se nella sua volontà c'è l'intenzione di lasciar correre. Il primo giallo è di Ndoye e arriva una volta scavalcata la mezz'ora di gioco per aver interrotto una buona ripartenza di Calhanoglu. Sono tante, comunque, le imprecisioni del direttore di gara, con qualche giallo risparmiato e molto nervosismo nella concessione degli interventi al limite su entrambi i lati. Pomeriggio negativo per Guida, che non ha visto il rigore in presa diretta e ha sbagliato in diverse contingenze, facendosi scappare il controllo della partita.

Di seguito gli episodi più rilevanti da segnalare:

5' Lykogiannis entra in scivolata su Barella: Guida lascia correre, ma l'intervento era falloso.

15' Ferguson molto deciso su Dumfries: entrata davvero al limite della regolarità. Guida fa ancora proseguire.

17' Lautaro cintura Ferguson: errore di Guida nel non evidenziare in presa diretta il penalty. E' servito l'on field review, ma l'arbitro era a due passi dal punto del contatto.

20' Mkhytarian entra in ritardo su Orsolini: fallo corretto segnalato da Guida.

29' Lykogiannis sbraccia su Lautaro, rischiando parecchio l'ammonizione.

31' Sgambetto di Acerbi su Calafiori che era uscito dalla linea difensiva anticipando Thuram: fischio puntuale.

32' Il primo giallo è per Ndoye: fallo tattico ai danni di Calhanoglu. Inevitabile il cartellino per bloccare la ripartenza.

45' Orsolini punta Dimarco entrando verso il centro del campo: fallo correttamente ravvisato.

55' Aebischer tocca da dietro Barella: Guida è a due passi e non può sbagliare.

56' Calhanoglu affonda il tackle su Aebischer: due falli nel giro di pochi secondi.

57' Lautaro Martinez interviene in scivolata su Ferguson: giallo per il Toro. Molto esagerato.

59' Ginocchiata di Calafiori a Cuadrado: intervento involontario. Ma il rischio di far male al colombiano c'era.

60' Gol annullato all'Inter: Sanchez parte prima sul cross di Carlos Augusto.

66' Trattenuta di Freuler in campo aperto su Sanchez: Guida non lo ammonisce. Altra imprecisione.

71' Eccessive proteste di Inzaghi per un fallo giustamente non fischiato a Sanchez: ammonito il tecnico nerazzurro.

76' Altro giallo risparmiato da Guida: intervento di Aebischer su Bastoni da sanzionare con l'ammonizione. Sbaglia ancora l'arbitro.

90' Bastoni viene ammonito per un'entrata scomposta su Ferguson: il difensore nerazzurro protesta, questa volta il giallo ci sta.

92' Van Hooydonck riceve un colpo da Asllani: punizione corretta a metà campo.

93' Ammonito Beukema per perdita di tempo.

93' Entrata durissima di Ferguson su Pavard: giallo anche per lui.