Squadra arbitrale bosniaca per Inter-Monaco, gara valida per l'ultima giornata della League Phase di Champions League: Irfan Peljto è stato scelto dalla UEFA nel ruolo di giudice centrale, con Senad Ibrišimbegović e Davor Beljo; Miloš Gigovic quarto ufficiale. Al VAR, il tedesco Bastian Dankert e il polacco Piotr Lasyk. A seguire gli episodi significativi da moviola:

3' - Lautaro combina con Thuram, sgambettato in area di rigore da Zakaria: nessun dubbio, penalty in favore dell'Inter e ammonizione per il capitano dei monegaschi.

6' - Non c'è il secondo rigore per l'Inter: Dumfries cade in area sull'uscita del portiere perché perde l'equilibrio sul più bello e non per un tocco di un avversario.

8' - Scontro Dumfries-Salisu, terzo episodio nell'area del Monaco in 8': anche in questo caso, l'arbitro fa correre e fa bene.

9' - Più dubbi sul contatto Thuram-Salisu, sempre nell'area dei monegaschi: leggero tocco sul piede del francese, troppo poco per assegnare la massima punizione.

12' - A 30 metri dalla porta, Mawissa commette fallo da DOGSO su Thuram, altrimenti lanciato a rete in solitaria: espulsione sacrosanta per il 13 degli ospiti.

16' - Tutto buono sul raddoppio di Lautaro, arrivato a culmine di un'azione prolungata avviata proprio da un cross del Toro, pescato in posizione regolare dal cambio di gioco di Barella. Dopo un lungo check del VAR, l'arbitro convalida.

32' - Camara tampona Asllani in area di rigore senza prendere il pallone. Il tocco, seppur non intenso, è sul piede dell'albanese. Il rigore ci poteva stare.

43' - Barella, diffidato, rischia molto affondando un tackle deciso su Camara. A centrocampo, l'ex Cagliari perde l'aderenza sul terreno di gioco e, scivolando, colpisce il piede dell'avversario. L'arbitro fischia solo punizione.

48' - Arriva, invece, il giallo per Vanderson. Netto, vista la trattenuta da SPA ai danni di Bastoni.

SECONDO TEMPO -

66' - Giallo per Pavard, che rifila un pestone a Golovin a palla già scaricata.

67' - Regolare il 3-0 di Lautaro, che parte con i tempi giusti per buttare dentro in tap-in la respinta del portiere sul tiro di Mkhitaryan.

81' - Secondo ammonito tra le fila interiste: Teze, prima di farsi male, anticipa Asllani che lo ferma fallosamente a centrocampo. Sanzione severa.

90' - Assegnati 6' di recupero, extra time robusto visto il tempo perso per l'infortunio occorso a Teze.