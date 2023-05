L'Euroderby è affidato al fischietto francese Clement Turpin, con Nicolas Danos e Benjamin Pages come assistenti. Stephanie Frappart nelle vesti di quarto ufficiale, mentre in sala VAR c'è Jerome Brisard ed il suo vice, Benoit Millot. Gestione complessiva davvero pessima dell'incontro. L'arbitro francese inizia male e finisce ancora peggio. Il metro è scorretto e lo si intuisce quando lascia correre con troppa facilità senza estrarre evidenti cartellini gialli. I falli duri vanno sanzionati con il cartellino e Turpin opta per la via alternativa: concedere la grazia ad ogni pedina che commetta evidenti irregolarità. Il fischietto francese non interpreta correttamente i falli, avrebbe dovuto estrarre almeno il doppio dei cartellini gialli estratti.

Di seguito gli episodi più rilevanti da registrare:

3' Nei primi tre minuti vengono fischiati due falli in attacco all'Inter: il primo a Dzeko su Theo Hernandez, il secondo di Barella su Tonali: due spinte correttamente segnalate.

6' Leao rischia il giallo con la trattenuta su Dumfries: graziato dall'arbitro perché l'esterno nerazzurro stava viaggiando in campo aperto.

11' Fallo netto di Theo Hernandez su Barella non segnalato: Brahim Diaz va vicino al gol. Turpin sbaglia tutto nel non segnalare il contatto falloso.

13' Netto il fuorigioco di Dzeko che aveva provato a partire anticipatamente per beffare la difesa rossonera negli spazi.

15' Rischia il giallo Dzeko dopo un'entrata in scivolata in ritardo su Tonali: Turpin lo grazia.

16' Fallo di mano di Lautaro non rilevato dopo il controllo palla del dieci nerazzurro. Inizio abbastanza disastroso di Turpin.

19' Tonali ferma Lautaro negli spazi aperti: incredibile come Tourpin non estragga il giallo al rossonero.

24' Fallaccio di Calabria su Dimarco: Turpin ha dimenticato i cartellini?

32' Dumfries arriva prima di Theo Hernandez: il terzino del Milan lo colpisce, rischiando il giallo.

45' Turpin vede male a fine primo tempo quando decreta fallo in attacco per un presunto fallo di mano di Tonali che ha visto solo lui.

50' Messias entra in ritardo su Calhanoglu: ma il giallo è ancora un optional.

55' Thiaw ammonito dopo il sombrero di Lautaro: Turpin non poteva esimersi anche qui dopo un primo tempo a dir poco disastroso nella gestione dei falli.

79' Ammoniti Tonali e Barella: entrambi per condotta antisportiva. Una delle poche situazioni che Turpin interpreta correttamente in una serata disastrosa.

80' Krunic rischia grosso quando commette un'entrata durissima su Calhanoglu. Viene solamente ammonito il bosniaco. Giallo anche a Tomori e Lautaro per il parapiglia. Il VAR conferma la situazione di campo.

91' Theo Hernandez viene graziato: mossa da wrestling e nemmeno ammonito.