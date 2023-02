È Davide Massa l'arbitro scelto per dirigere Inter-Milan, match valido per la 21^ giornata del campionato di Serie A. Il fischietto della sezione di Massa ha come assistenti Bindoni e Imperiale, il ruolo di quarto ufficiale viene invece affidato a Sozza. La direzione del VAR è incarico di Mazzoleni, coadiuvato da Fabbri. Prima frazione dove il direttore di gara gestisce bene la situazione, mentre nel secondo tempo tende a graziare alcuni interventi salvo poi sanzionarli con il giallo.

13' – Scambio tra Lautaro Martinez e Dzeko con la punta bosniaca che si inserisce in area con decisione e va a contatto con Gabbia che lo contiene usando un po' di mestiere, ha la peggio l'attaccante che cade vistosamente tra le proteste nerazzurre e l'arbitro che fa segno di proseguire. Corretta la scelta di Massa: è tutto nella norma. Sul prosieguo dell'azione giusto sanzionare il fallo su Theo Hernandez.

32' – Ripartenza interista con Lautaro Martinez a guidare il contropiede, lo atterra Kalulu con un fallo tattico: giallo inevitabile.

49' – Lautaro Martinez steso da un intervento scomposto di Gabbia: scatta il cartellino giallo e non poteva essere altrimenti. Il centrale rossonero era già stato graziato in precedenza per un fallo simile.

62' – Sbracciata di Leao sul volto di Barella (che perde sangue), anche qui pochi dubbi: l'ammonizione al portoghese è correttamente assegnata.