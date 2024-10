È Marco Guida l'arbitro designato per dirigere Inter-Juventus. Il fischietto di Torre Annunziata ha come assistenti Meli e Alassio, con Colombo nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR c'è invece Mazzoleni, coadiuvato da Fabbri. Guida dirige bene ed è lucido nelle decisioni chiave, come nella conferma dei primi due gol della Juventus e nei due rigori fischiati all'Inter.

4' - Danilo entra duro e in ritardo su Thuram: Guida si limita al richiamo verbale e lo grazia, ma poteva starci l'ammonizione.

14' - Guida fischia calcio di rigore per l'Inter: sul cross di Pavard (che parte in posizione regolare), Thuram anticipa nettamente Danilo che lo colpisce al piede destro. La decisione è corretta ed è confermata dalla sala VAR: dal dischetto Zielinski è glaciale e firma l'1-0 nerazzurro.

20' - La Juventus pareggia con Vlahovic: McKennie parte in posizione regolare sul lancio di Cabal e appoggia per l'attaccante, che è dietro la linea della palla al momento del passaggio. Non ci sono posizioni di offside, la rete è regolare.

26' - La Juventus raddoppia con Weah: all'inzio dell'azione i bianconeri recuperano palla dopo un contatto tra Lautaro e Danilo, ma non c'è irregolarità e il gol viene convalidato.

36' - Guida fischia un altro calcio di rigore per l'Inter, stavolta per un fallo netto di Kalulu su Dumfries: il difensore della Juventus non prende mai il pallone e rifila un calcione da dietro alla gamba destra dell'olandese, che successivamente tocca di mano il pallone (dopo aver incassato l'irregolarità). Anche in questo caso la decisione è corretta: Zielinski beffa ancora Di Gregorio e porta l'Inter sul 3-2.

52' - Thuram scappa via a Danilo, che lo strattona con insistenza e blocca la ripartenza: giallo corretto per il difensore della Juventus.

59' - Pavard stoppa il contropiede della Juventus con un fallo su Weah: ammonizione giusta anche per il difensore dell'Inter.

75' - Conceicao scappa nello stretto, Dumfries usa il braccio per fermarlo: giallo per l'interista.

84' - Kalulu protesta per un recupero palla su Thuram che Guida giudica falloso. È la prima decisione sbagliata della gara: si poteva far proseguire l'azione.