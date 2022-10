Paolo Valeri è l'arbitro designato per dirigere Fiorentina-Inter, gara valida per l'11esima giornata di Serie A. Il fischietto della sezione di Roma 2 ha avuto come assistenti Fabiano Preti e Damiano Di Iorio, mentre Marco Serra ha svolto il ruolo di quarto ufficiale a bordocampo. In sala VAR, a Lissone, la coppia Mariani-Costanzo. Nel complesso, serata negativa per il direttore di gara, aiutato dal VAR negli episodi principali ma con la tendenza a perdere il controllo del match nelle fasi più calde. A seguire gli episodi principali da moviola.

2' - Assolutamente regolare la posizione di Nicolò Barella, servito con tempismo perfetto da Lautaro Martinez. Il centrocampista è tenuto in gioco da ben due giocatori avversari.

4' - Graziato Lucas Martinez Quarta che entra in ritardo alle spalle di Martinez senza alcuna possibilità di arrivare sul pallone. Valeri si limita a riprendere il difensore verbalmente, anche se l'ammonizione non sarebbe fuori luogo.

6' - Valeri usa lo stesso per Hakan Calhanoglu, che trattiene vistosamente Nico Gonzalez a centrocampo. Anche qui sarebbe cartellino giallo da regolamento, ma l'arbitro si limita al richiamo.

10' - Posizione regolare per Jonathan Ikoné, tenuto in gioco da Francesco Acerbi.

29' - Episodio chiave: Federico Dimarco entra in ritardo in piena area sul ginocchio di Giacomo Bonaventura, che riesce comunque a calciare al volo (fuori). Il VAR richiama Valeri che rivedendo le immagini non ha dubbi. Decisione corretta, l'esterno nerazzurro sbaglia il tempo. Sarebbe giusto anche il cartellino giallo (per la dinamica, non sarebbe stato fuori luogo anche un rosso) che però non viene estratto. Pessimo il fischietto romano in questa occasione.

35' - Si scaldano gli animi: dopo un fallo in gioco aereo di Christian Kouamé su Henrik Mkhitaryan, i nerazzurri protestano per un'uscita un po' troppo robusta di Pietro Terracciano su Dimarco (valutato come regolare dal VAR, ma permangono dubbi). Si accende un battibecco e alla fine vengono ammoniti Bonaventura e Acerbi, ma in molti hanno rischiato la stessa sorte.

37' - Nikola Milenkovic, nell'atto di rinviare, colpisce duramente Hakan Calhanoglu che resta a terra dolorante. L'arbitro fa probseguire ma le proteste nerazzurre aumentano.