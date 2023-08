Dopo il 'due di picche' ricevuto da Robin Gosens, che ha preferito restare all'Inter per ritagliarsi un ruolo da protagonista, il Wolfsburg ha dirottato le sue attenzioni su Joakim Maehle per rinforzare la batteria dei laterali, formulando un'offerta da 8 milioni di euro all'Atalanta. Prontamente respinta al mittente, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio.