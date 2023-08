Mentre il mondo Inter aspetta Benjamin Pavard, la dirigenza nerazzurra si occupa anche del settore giovanile: come anticipato ieri, (LEGGI QUI) è arrivato il momento di pensare al rinnovo di Giacomo Stabile, e come annunciato nelle scorse ore l'entourage del giovane 2005 è arrivato da qualche minuto in sede nerazzurra. Arrivati da poco un paio di rappresentanti della GR Sports, agenzia che ne detiene la procura, si discuterà di un contratto quadriennale per il difensore della Primavera dell'Inter.

L’entourage di Stabile in sede per il rinnovo pic.twitter.com/4fTIFnuVt7 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) August 23, 2023