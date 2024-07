Altra operazione in uscita in casa Inter, con Jacopo Martini che si trasferisce al Sudtirol. Ecco la nota ufficiale del club: "FC Südtirol comunica di aver acquisto a titolo definitivo dalla società Football Club Internazionale Milano i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacopo Martini. Il centrale-mediano, 19 anni, si è legato al club biancorosso con un contratto triennale con opzione per il successivo. Nella scorsa stagione ha vestito la casacca del Foggia nel campionato di Serie C girone C.

Jacopo Martini, nato a Verona il 28 dicembre 2004, centrocampista centrale o mediano di piede destro, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Chievo Verona e dopo l’Under 17, nel luglio 2021, è approdato all’Inter per vestire la casacca della formazione Under 18. Nell’agosto del 2021 si è trasferito alla Spal Under 19 per poi fare ritorno all’Inter. Una stagione con la Primavera neroazzurra (33 gare, 3 reti e 2 assist) a cui si aggiungono 7 gare nella Uefa Youth League, nella scorsa annata agonistica 2023-2024, la prima esperienza nel calcio professionistico a Foggia, nel girone B del campionato di serie C. 29 presenze e una rete con rossoneri pugliesi. FC Südtirol rivolge un caloroso benvenuto a Jacopo Martini e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni - personali e di squadra - in maglia biancorossa", si legge.