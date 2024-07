Matteo Milan, difensore classe 2006, lascia l'Inter. Dopo la stagione in prestito al Sangiuliano in Serie D, per lui pronta una nuova esperienza alla Giana Erminio in Serie C. Ad annunciarlo è lo stesso club.

"A.S. Giana Erminio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Matteo Milan, con trasferimento definitivo da FC Inter.

Difensore classe 2006, Matteo è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e, nonostante la giovane età, la stagione scorsa ha giocato in prestito nel Sangiuliano City in Serie D, mettendosi in mostra con 17 presenze e un assist - si legge nella nota -. Matteo si è già unito al gruppo in preparazione agli ordini di mister Chiappella e del suo staff sin dal primo giorno del ritiro".