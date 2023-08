Filip Stankovic è un nuovo giocatore della Sampdoria. In attesa del comunicato delle due società, dove saranno inclusi i dettagli dell'operazione, il sito della Lega B informa circa il deposito del contratto ufficializzando dunque il passaggio del classe 2002 in blucerchiato dall'Inter. Per il serbo sarà la prima vera e propria esperienza in una Prima Squadra italiana dopo il biennio in Olanda col Volendam e il lungo percorso nelle giovanili nerazzurre.