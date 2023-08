Hugo Humanes è un nuovo giocatore dell'Inter, ora è ufficiale. Mancava solo l'annuncio ufficiale e ora finalmente ci siamo: il bomber classe 2007 lascia il Real Madrid per firmare un contratto triennale con i nerazzurri.

Messicano nativo di Guadalajara, il giovanissimo bomber si metterà a disposizione della Primavera di Cristian Chivu andando a rinforzare una formazione "orfana" di Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni nel reparto offensivo. Humanes ha trascorso le ultime nove stagioni nel settore giovanile dei Blancos, lasciato quest'estate per tentare una nuova avventura in Italia. L'ufficialità del suo trasferimento in nerazzurro è stata riportata sul sito ufficiale della Lega Serie A.