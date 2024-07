Nel corso del media day organizzato quest'oggi dall'Udinese a Bad Kleinkirchheim, in Carinzia, il responsabile dell'area tecnica del club friulano Gianluca Nani ha parlato anche ai microfoni di TV12 sottolineando le intenzioni dei bianconeri per lo sloveno Jaka Bijol, uno dei tanti nomi accostati all'Inter alla ricerca di un nuovo difensore: "Non ha prezzo, quando non lo vuoi vendere non puoi fissarne uno per cederlo. Ascolteremo le offerte ma è un nostro leader, noi lo vorremmo tenere".

