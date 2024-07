Dopo l'addio alla pista Inter, Tanner Tessmann è ancora alla ricerca del nuovo club. Dopo le sirene inglesi e l'interesse del Parma, sbuca una nuova pretendente: la Fiorentina. Secondo Nicolò Schira, ci sarebbero dei colloqui in corso tra i due club. Il Venezia chiede 7 milioni e per accelerare la trattativa dopo il naufragio con l'Inter, il centrocampista ha scelto un nuovo intermediario, Michelangelo Minieri. Contatti che secondo Gianlucadimarzio.com hanno già raggiunto la fase successiva: secondo il sito di mercato, la Fiorentina avrebbe recapitato al Venezia la prima offerta per lo statunitense.

🚨 Excl. - Talks in progress between #Fiorentina and #Venezia for Tanner #Tessmann. Venezia ask €7M to sell the player. After the deal collapsed with #Inter the midfielder has chosen a new intermediary (Michelangelo Minieri) to try to move. #transfers @violanews https://t.co/Wm3E9QeuBl