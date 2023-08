L'olandese del Torino Perr Schuurs è l'alternativa individuata dall'Inter nel caso in cui dovesse arenarsi la trattativa per Benjamin Pavard. Il club granata, secondo il quotidiano La Repubblica, parte da una valutazione di 30-35 milioni di euro per il centrale ex Ajax. Anche se bisogna considerare che il Toro, a stagione iniziata, non vorrebbe privarsi del suo difensore.