Inizia il lavoro sul mercato del nuovo Napoli targato Rudi Garcia. Il quotidiano Il Mattino aggiorna sulle trattative del club campione d'Italia, che per il centrocampo punta su Lucas Tousart dell'Hertha Berlino, vecchia conoscenza del nuovo tecnico, per il quale si ragiona nell'ottica di un affare con cash e l'inserimento di Diego Demme come contropartita. Ma i partenopei sono in cerca anche di un nuovo vice per Alex Meret, visto che non sarà riscattato Pierluigi Gollini: l'interesse del Napoli è rivolto ad Emil Audero della Sampdoria, nel mirino anche dell'Inter.