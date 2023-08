Tutti pazzi per Elye Wahi. In Francia e non solo: il giovane attaccante rivelazione del Montpellier ha calamitato intorno a sé un nutrito gruppo di pretendenti, tra le quali ci sarebbe anche l'Inter che però rallenta di fronte alle richieste del club transalpino. Intanto, secondo FootMercato, il giocatore, che intanto ha detto no allo Strasburgo, ha ora sulle sue tracce l'Eintracht Francoforte, che lo valuta in caso di partenza di Randal Kolo Muani, il Tottenham e il Paris Saint-Germain, che ha contattato il Montpellier per prendere informazioni, in particolare sulle condizioni del trasferimento.