Jacopo Martini, centrocampista classe 2004 in forze all'Inter, reduce da una stagione positiva in prestito al Foggia (29 presenze con un gol) e che era nel mirino anche di Modena e Cosenza, andrà in prestito al Sudtirol. Un anno di esperienza in cadetteria, dopo quello in terza serie, per farsi trovare pronto nel prossimo futuro.