L'Hertha Berlino sta effettuando una corsa contro il tempo per trovare risorse economiche dalle cessioni dei propri giocatori dopo la retrocessione in Zweite Bundesliga: il portiere Oliver Christensen è molto vicino alla Fiorentina, e intanto dalla Turchia arriva un'offerta per Dodi Lukebakio, l'attaccante belga accostato all'Inter nelle prime battute di mercato. Secondo fonti turche citate dal Berliner Kurier, però, la cifra proposta dal Besiktas si discosta anche di molto dalle richieste del club tedesco: 4,5 milioni di euro contro una base di 12, compresa però una percentuale sulla rivendita. Nei giorni scorsi, l'Hertha aveva respinto una prima proposta da 3,5 milioni.

Alexander Weber, direttore sportivo del club, ha spiegato: "Ci sono sempre tre parti coinvolte: noi, l'acquirente e il giocatore. C'è una situazione incrociata dove bisogna trovare un accordo che soddisfi tutti. Questa è la sfida che deve essere vinta. Dodi deve decidere dove andare. Siamo in costante contatto con lui e il suo consulente".