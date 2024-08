Oltre per Filip Stankovic, anche per Ionut Radu l'Inter sta lavorando per una soluzione in chiave futura. C'è l'accordo con il Sassuolo, ma il giocatore sta aspettando una possibile chiamata dalla Sampdoria, che pure sembra aver scelto l'atalantino Vismara.

Una situazione che ricorda in qualche modo quella di Satriano, con Inter e Brest già d'accordo e il giocatore non convinto della destinazione (sta aspettando offerte dalla Liga).