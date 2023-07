"Si attende solo il via libera fra oggi o domani, poi Onana raggiungerà il suo ex allenatore ten Hag e diventerà il nuovo portiere del Manchester United" si legge su Tuttosport. Il parapiglia creato dalla situazione Lukaku ha messo per un attimo in standby il camerunese, ma l'operazione è già pronta. "L’Inter incasserà, se scatteranno tutti i bonus, compresi quelli più difficili, 55 milioni una cifra che permetterà di muoversi sul mercato. Il primo tassello è già stato individuato e si tratta di Yann Sommer, che sarà liberato". L’Inter, che ha già l'intesa col giocatore, sta trattando con il Bayern per scendere rispetto di qualcosa in meno rispetto ai 6 milioni di clausola.

Parallelamente la dirigenza lavora per trovare il prezzo giusto per Trubin, in scadenza nel 2024 con lo Shakthar che parte da oltre 30 milioni, mentre i nerazzurri non vorrebbero proporre più di 10-12 milioni più bonus. Per Sommer, Marotta and co, vorrebbero chiudere entro la partenza per il Giappone e "se poi non sarà possibile arrivare a Trubin, l’Inter virerà su altri nomi - Audero della Sampdoria, per esempio -, cercando comunque di bloccare Trubin per il 2024".