Lautaro a parte, l'attacco dell'Inter è oggi ancora un cantiere aperto. Dopo l'improvviso addio a Lukaku e Joaquín Correa notoriamente sul mercato, i rinforzi da regalare a Inzaghi per il reparto offensivo sono almeno due.

Ma come da diktat prima le uscite: il cartellino dell'argentino è valutato dal club 15 milioni e il Tucu, ben consapevole della sua situazione, si sta già guardando intorno. Per l'ex Lazio finora solo qualche sondaggio dall'Arabia che non lo hanno scaldato fino a qualche giorno fa, ma come emerso già qualche giorno fa anche Tuttosport conferma: l'idea di cedere alla tentazione saudita sta cominciando a suggestionare il giocatore. Qualora il classe '94 dovesse partire anche il quarto attaccante diventerebbe necessità, cosa che - come sottolinea il quotidiano torinese - non è ad oggi in cima alla lista delle priorità.