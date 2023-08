Dopo il passaggio all'Inter a buon fine, Lazar Samardzic, fantasista dell'Udinese, può trasferirsi in Premier League. Secondo TMW il serbo è finito infatti nel mirino del Nottingham Forest, che nelle prossime ore potrebbe offrire 12 milioni di euro per acquistare il suo cartellino. In Italia piace a Napoli, Lazio e Fiorentina.