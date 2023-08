Anche Anatoly Trubin potrebbe trasformarsi a breve in un altro colpo sfumato. Secondo quanto svelato da TMW il portiere ucraino, in scadenza nel 2024 con lo Shakhtar Donetsk, è ad un passo dal sì al Benfica.

Nonostante abbia ormai soltanto un anno di contratto, il club di Kiev non ha intenzione di far scendere il prezzo del suo cartellino sotto i 20 milioni, costo che l'Inter vista la situazione non ha intenzione di pagare. Ma i vari dialoghi intrattenuti con il giocatore avevano fatto pensare ad una strategia che Marotta e Ausilio sono costretti ad abbandonare visto l'inserimento deciso del Benfica, che potrebbe a breve chiudere definitivamente la trattativa.