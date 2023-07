Intreccio tra Inter e Manchester United. La società inglese sta riflettendo su David De Gea, portiere con cui non ha rinnovato il contratto in scadenza e che adesso potrebbe accasarsi altrove da svincolato. Tra le diverse ipotesi sul tavolo dell'estremo difensore, secondo il The Sun, ci sarebbe anche l'approdo all'Al Nassr, dove troverebbe come compagno l'ormai quasi ex nerazzurro Brozovic. E chissà se il posto dello spagnolo non possa essere preso da André Onana, prima scelta tra i pali nelle idee dei Red Devils.