Se per Sky Sport non c'è alcun limite d'attesa posto dall'Inter per Benjamin Pavard, Sportitalia va più cauta e spaventa i tifosi dell'Inter. Secondo l'emittente televisiva i nerazzurri starebbero spingendo forte per il difensore francese ma avrebbero dettato dei tempi massimi al Bayern Monaco: deadline fissata per lunedì, massimo martedì. Se Tuchel non dovesse scegliere alcun papabile sostituto dell'ex Stoccarda, rimandando ulteriormente il via libera che sblocchi la strada per Milano, l'Inter virerà su un piano B.

Il nome più gettonato, in alternativa a Pavard, è Schuurs del Torino.